Heidi Klum (48) gewährt seltene Einblicke in ihr Familienleben! Schon seit einiger Zeit nimmt die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ihre Tochter Leni Klum (17) regelmäßig mit auf Veranstaltungen und Co., denn die ist inzwischen genau wie ihre berühmte Mama als Model durchgestartet. Ihre anderen Kinder hält die Frau von Tom Kaulitz (32) aber eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt plauderte Heidi aber total offen über ihre andere Tochter Lou (12)!

"Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen", berichtete Heidi jetzt gegenüber Gala. Die Zwölfjährige habe in der Schule beispielsweise nur Einsen und schaue in ihrer Freizeit supergerne Anime-Filme auf Japanisch. "Momentan kann sie sich nicht entscheiden, ob sie Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte. Wie Kinder eben so sind", fügte die GNTM-Chef-Jurorin hinzu.

Des Weiteren gewährte Heidi auch einen Einblick in Lous frühe Kindheit. "Sie war als Kleinkind eher ruhiger und hat ihren Geschwistern viel zugehört", berichtete die 48-Jährige und erklärte: "Irgendwann ist es dann aus ihr herausgeplatzt. Jetzt bekomme ich es umso mehr zu hören." Beispielsweise korrigiere Lou ihre Mutter immer, wenn sie etwas falsch sagt.

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Heidi Klum, Topmodel

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2021

