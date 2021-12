Sie begeistern ihre Fans zum Fest! Der Kardashian-Jenner-Clan ist vor allem für seinen glamourösen Lifestyle bekannt. Ob fancy oder skurril – mit ihren extravaganten Looks verzücken Kim (41), Kourtney (42) und Co. regelmäßig ihre Follower. Doch wer an Weihnachten mit einer ausladenden Feier gerechnet hatte, irrt offenbar: Denn die Schwestern feierten mit ihrer Mutter Kris Jenner (66) ganz gemütlich ein besinnliches Fest.

Auf Instagram teilte Kim jetzt eine Bilderreihe, auf der sie mit Kris und Khloé (37) und den Kids posiert: Dabei stecken alle in bequem aussehenden Anzügen aus einem bordeauxroten, weichen Stoff. Ausgelassen strahlt die Familie im Sitzen in die Kamera. Von opulenten Kleidern und überbordender Deko ist in diesem Weihnachtsgruß nichts zu sehen.

Ihre Fans freuten sich überschwänglich über den Festtagspost ihrer Stars. "Wie wundervoll! Ihr seht toll aus", schwärmte eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentarspalte unter dem Beitrag mit zahlreichen Herz- und Flammen-Emojis.

