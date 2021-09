Kim Kardashian (40) überrascht ihre Fans mal wieder mit einem auffälligen Look! Dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit eine wahre Fashion-Ikone ist, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein: Egal ob hautenges Kleid oder knapper Bikini – die Influencerin weiß ihre Kurven stets perfekt in Szene zu setzen. Mit diesem Outfit sorgte Kim jetzt aber für besonders viel Aufsehen: Sie trug eine Maske im Bondage-Style, die ihr Gesicht komplett verhüllte!

Einen Tag vor der anstehenden Met Gala reiste die 40-Jährige nach New York. Bei ihrer Ankunft am Luxushotel The Ritz-Carlton dürfte sie viele Reporter zum Staunen gebracht haben: Die Vierfachmutter war von Kopf bis Fuß in ein Leder-Outfit von Balenciaga gehüllt! Sie kombinierte einen knielangen Trenchcoat, eine schwarze Hose und ein hoch geschnittenes Oberteil mit dazu passenden Stiefeln und schwarzen Handschuhen. Das Besondere an dem Look? Kim versteckte ihr Gesicht unter einer auffälligen Ledermaske im Bondage-Style! Ob sie schlicht keine Lust hatte, für die Paparazzi zu posieren?

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Stilikone sich der Öffentlichkeit in einem außergewöhnlichen Outfit präsentiert. Im vergangenen August begeisterte Kim ihre Follower mit einem ähnlichen Look: Bei der Release-Party ihres Noch-Ehemannes Kanye West (44) im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta trug sie einen schwarzen Ganzkörperanzug – ebenfalls von Balenciaga.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

MEGA Kim Kardashian im September 2021

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de