Die Promi-Damen haben sich zu Weihnachten mächtig aufgebrezelt! Zum Fest der Liebe versammelten sich auch die Stars und Sternchen im Kreise ihrer Familien und Freunde. Während einige Prominente wie Heidi Klum (48) ihre Outfitwahl für die Feiertage gelassen angingen, donnerten sich andere zu diesem besonderen Anlass mächtig auf: Kendall Jenner (26), Victoria Swarovski (28) und Co. setzten sich in sexy Outfits in Szene!

Auf Instagram teilten die bekannten Damen ihre sexy Looks. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit Kendall verzückte Fans beispielsweise mit einem imposanten schwarzen Kleid – und auch die Let's Dance-Moderatorin Victoria posierte in einem schwarzen Kleid mit Glitzer-Details vor der Tanne. In Sachen Bling-Bling überzeugte auch Khloé Kardashian (37): Die Unternehmerin strahlte in einem silbernen Glitzerkleid.

Stars wie Hanna Schlönvoigt (25) oder Mariah Carey (51) inszenierten sich besonders weihnachtlich – beide stürzten in winterlichen Outfits in den Schnee. Für die "All I Want for Christmas Is You"-Interpretin durfte es wie immer etwas ausgefallener sein: Sie trug einen Fendi-Schneeanzug und eine XXL-Sonnenbrille.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Dezember 2021

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski an Weihnachten

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Influencerin

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im Dezember 2021 in Tirol

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, Sängerin

