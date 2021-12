Sie lassen ihn nicht alleine! Es ist nun bereits fast acht Wochen her, dass Alec Baldwin (63) am Set des Westerns "Rust" versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins erschoss. Weil immer noch unklar ist, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, steht der Schauspieler weiterhin im Fokus der Ermittler – eine bedrückende Situation. Doch Fans und Freunde stehen dem US-Amerikaner bei: Dafür bedankte sich Alec jetzt mit emotionalen Worten.

Auf Instagram teilte Alec jetzt ein Video, in dem er Weggefährten und Followern für ihren Zuspruch dankt: "Ich habe Hunderte Nachrichten von Freunden, Kollegen und vielen anderen bekommen, die mir Stärke und gute Wünsche senden wollten." Auch einige Menschen, mit denen er lange Zeit nicht mehr in Kontakt gestanden habe, hätten sich gemeldet, fügte er sichtlich bewegt hinzu.

Er halte all das nicht für selbstverständlich, betonte der 63-Jährige: "Ich weiß das wirklich zu schätzen und möchte mich bei allen bedanken, die mir geschrieben haben, sei es per Post oder online." Die Messages hätten ihm in dieser schwierigen Zeit wirklich unterstützt, sagte Alec abschließend.

MEGA Alec Baldwin mit seiner Frau Hilaria

Getty Images Alec Baldwin auf einem Charity-Event in NYC im September 2018

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin mit vier seiner Kinder

