Ist da jemand gelangweilt? Gerda Lewis (29) hat selbst Erfahrungen mit Reality-TV gemacht: Sie suchte als Bachelorette die große Liebe und versuchte ihr Glück bei Germany's next Topmodel – beides jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Ganz den deutschen Shows abgeschworen hat sie allerdings noch nicht und schaut hin und wieder die aktuellen Formate. Doch wie steht Gerda eigentlich zu der neuen Staffel von Temptation Island V.I.P.?

In ihrer Instagram-Story fragte ein Fan die Influencerin, was sie von der Fremdgeh-Show hält, in der unter anderem ihre Freundin, die Laiendarstellerin Paulina Ljubas (25), teilnimmt. "Ich mag die aktuelle Staffel nicht so, denke es liegt aber auch viel daran, wie die Sendung geschnitten ist", gab Gerda zu. Denn offenbar fand sie die bisherigen Folgen sogar ziemlich langweilig: "Zieht sich wie ein Kaugummi, es passiert nicht wirklich viel und mitten in der Sendung wird es unterbrochen."

Doch "Temptation Island" ist nicht die einzige Datingshow, die die Zuschauer gerade vor die Bildschirme lockt. Auch eine neue Staffel von Are You The One? läuft gerade an. Die gefällt Gerda viel besser! "Hingegen finde ich AYTO sehr cool und erfrischend. Mag auch sehr gerne die Diversität in der Staffel", erzählte sie im Netz.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidatinnen: Kate Merlan, Emmy Russ, Paulina Ljubas und Sandra Janina

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

