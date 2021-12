Es weihnachtet sehr! Auch für die Stars der beliebten Vorabendserie Berlin – Tag & Nacht ist die besinnliche Zeit kurz vor Jahresende mit vielen Emotionen verbunden. Ob persönlich vor Ort oder per Videoschalte – die Darsteller aus der Hauptstadt-Daily freuen sich schon auf lieb gewonnene Traditionen und Rituale. Jörn Lehmann (24), Katharina Kock (23), Denise Schwitalle und Martin Wernicke haben Promiflash verraten, wie das Fest bei ihnen aussieht.

"Ich mag das Zusammenkommen mit der Familie, gemeinsam Essen zu kochen, schöne Gespräche zu führen und Liebe zu geben", erzählte Denny-Darsteller Jörn. Auch Denise, die in der Serie Emmi spielt, outete sich als echter Xmas-Fan: "Es gibt nichts, was ich an Weihnachten nicht mag. Für mich ist Weihnachten irgendwie unbeschwert." Für Martin Wernicke beginnt das Fest meistens hingegen nicht im Kreise seiner Liebsten: "Am 24. spiele ich öfter den Weihnachtsmann bei Freunden oder Bekannten und danach gehts zu meiner eigenen Familie."

Katharina legt am Heiligabend besonders viel Wert auf eine Tradition, bei der der Spaß im Vordergrund steht: "Eins steht fest, wer bei uns Geschenke möchte, muss singen. Bedeutet: ein ziemlich lustiger Abend mit schiefem Gesang." Mit dabei ist in diesem Jahr auch ihr neuer Freund und Co-Star James Jennings: "James, meine kleine Knalltüte, ist auf jeden Fall mein Weihnachtsschatz dieses Jahr. Er kommt auch mit zu meiner Familie."

Promiflash Denise Schwitalle, "Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin

RTLZWEI "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Martin Wernicke

Instagram / katharinakock Katharina Kock im November 2020

