Bekommt Leo ein Brüderchen oder ein Schwesterchen? Fiona Erdmann (33) hatte im Frühjahr dieses Jahres eine Fehlgeburt erlitten. Nach dem tragischen Verlust ihres ungeborenen Kindes hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nun aber wieder allen Grund, positiv in die Zukunft zu schauen: Sie ist wieder schwanger. Sohnemann Leo kann sich also auf Unterstützung in der heimischen Mini-Rasselbande freuen. Aber wissen Fiona und ihr Freund Moe eigentlich schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Promiflash hat nachgehakt...

Tatsächlich wissen das Model und sein Liebster aktuell nicht, welches Geschlecht ihr ungeborenes Kind hat. Allerdings liegt das nicht daran, dass es noch nicht zu erkennen ist – die 33-Jährige und Moe sind sich nur noch nicht sicher, wann und wie sie es überhaupt erfahren wollen. "Wir haben einen Briefumschlag mit dem Geschlecht seit über vier Wochen zu Hause liegen, haben ihn nur noch nicht geöffnet. Wir überlegen gerade, ob wir eine Genderreveal-Party mit ein paar Freunden machen oder den Brief nur zu zweit öffnen", verriet Fiona gegenüber Promiflash.

Und was sagt der kleine Leo dazu, dass er bald nicht mehr das einzige Kind im Hause Erdmann ist? Offenbar versteht er noch nicht so richtig, was das für ihn bedeutet. "Natürlich versteht Leo noch nicht, dass er ein Geschwisterchen bekommt. Ich habe ihm gesagt, dass da ein Baby im Bauch drin ist, aber er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt", stellte die Dubai-Auswanderin klar.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo und Partner Mo, Weihnachten 2021

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Moe und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

