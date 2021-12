Aktuell flimmert der neue Spider-Man-Streifen "No Way Home" über die Kinoleinwände und bricht schon jetzt einen Rekord nach dem anderen. Dass die Hauptdarsteller Tom Holland (25) und Zendaya (25) auch im realen Leben ein Paar sind, dürfte da für viele Fans das i-Tüpfelchen sein. Doch die zwei sind nicht die Ersten, die sich am Set des Superheldenfilms verlieben. Denn schon der allererste Spinnenmann Tobey Maguire (46) war kurzzeitig mit seiner MJ alias Kirsten Dunst (39) im realen Leben zusammen. Und auch Andrew Garfield (38) und seine Filmliebe Emma Stone (33) gingen eine Zeit lang als Paar durchs Leben.

