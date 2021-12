Damiano David (22) ist auch in der kalten Jahreszeit textilfrei unterwegs! Schon vor einigen Wochen hatten der Måneskin-Sänger und seine Bandmitglieder die Fans mit einem Nackedei-Pic geradezu vom Hocker gehauen. Die vier Römer posierten ganz ohne Klamotten vor der Kamera. Auch zum Weihnachtsfest hat es Damiano wohl nicht für nötig gehalten, sich festlich anzuziehen – beziehungsweise: Nur sein Kopf ist weihnachtlich geschmückt – ansonsten verschickte der Musiker seine Weihnachtsgrüße splitterfasernackt.

In seinem Instagram-Feed teilte Damiano ein Foto, das ihn beim Kuscheln mit einer Katze zeigt. Der 22-Jährige steht komplett nackt in der Küche und hält Lego – das Haustier seiner Freundin Giorgia Soleri (25) im Arm. "Frohe Weihnachten an alle – von Lego und mir" schrieb Damiano dazu. Auf dem Kopf trägt er auf dem Nackedei-Schnappschuss immerhin eine Nikolausmütze. Mit dem Emoji eines Weihnachtsmannes verdeckte er außerdem sein bestes Stück.

Aber nicht nur den Fans und seinen Bandkollegen gefällt der Anblick des nackigen Damianos – auch seine Liebste scheint es nicht zu stören, dass er seinen Body so zur Schau stellt. Giorgia ist eine der fast 1,5 Millionen User, die das freizügige Foto an Weihnachten mit einem roten Herzchen markiert haben.

Anzeige

Instagram / maneskinofficial Die Band Måneskin

Anzeige

Getty Images Damiano David, Sänger von Måneskin

Anzeige

Instagram / giorgiasoleri_ Influencerin Giorgia Soleri

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de