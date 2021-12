Hat er es dieses Mal übertrieben? Marvin Wildhage (25) fiel schon des Öfteren durch seinen provokanten, investigativen Journalismus auf, dessen Ergebnisse er auf seinem YouTube-Channel mit seinen Fans teilt. Zuletzt erregte er mit einem Prank Aufsehen, mit dem er unter anderem Vanessa Mariposa und andere Influencer bloßstellte. Doch ein alter Scherz holt den Webstar nun wieder ein: Nachdem Marvin vergangenes Jahr einen Doktortitel fälschte, muss er nun vor Gericht!

Das gab der 25-Jährige in seinem neuen Video bei YouTube zu. Vor etwa einem Jahr veröffentlichte Marvin einen Beitrag, wo er mit einem gefälschten Promotionsdokument zum Amt ging, um sich einen Doktortitel eintragen zu lassen. Damit wollte er auf die Missstände in deutschen Ämtern und schludrige Arbeit aufmerksam machen – doch er sackte dafür sieben Klagen ein. "Jetzt ist es so gekommen, wie es kommen musste: Ich muss vor Gericht", erzählte der Berliner.

Nun könnte er eine fette Geldstrafe kassieren oder sogar einen Haftbefehl bekommen. Doch ganz negativ sieht Marvin das nicht, denn er hat seinen Bildungsauftrag stets im Hinterkopf. "Das könnte sogar so eine Art Präzedenzfall werden für angehende Journalisten", erklärte er und rief dazu auf, den Fall so oft wie möglich zu teilen und ihn beim Prozess zu unterstützen.

Instagram / marvin.wildhage Marvin Wildhage mit seinen Postern zum Gerichtsprozess

