Jonathan Scott (43) und Zooey Deschanel (41) machen Nägel mit Köpfen. Der TV-Star und die Schauspielerin lernten sich 2019 bei den Dreharbeiten zu Carpool Karaoke kennen. Im Sommer dieses Jahres feierte das Paar bereits seinen zweiten Jahrestag und zeigte sich noch immer total verliebt. Nun verriet Jonathan, dass er und seine Liebste sich bereits im vergangenen Jahr ein gemeinsames Haus gekauft haben.

In der aktuellen Ausgabe des Magazins "Drew + Jonathtan Reveal" plauderte der "Property Brothers"-Star über ihr zukünftiges Heim. "Dieses Traumhaus wird die größte Wohnhausrenovierung werden, die ich je in meiner Karriere durchgeführt habe", verriet der 43-Jährige. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage habe das Paar die Arbeiten an dem Haus aber noch nicht abschließen können. "Wir haben einander, und wir haben Zeit – den Rest unseres Lebens zusammen in diesem Haus", teilte der TV-Bauunternehmer mit.

Wie er sich das Leben mit Zooey auf ihrem gemeinsamen Anwesen vorstellt, gab Jonathan ebenfalls preis. So freue er sich darauf, die Kinder lachend aufwachsen und im Garten Abenteuer erleben zu sehen und auch Freunde und Familie in dem Haus zu empfangen.

Anzeige

Instagram / jonathanscott Zooey Deschanel und Jonathan Scott

Anzeige

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und ihr Partner Jonathan Scott

Anzeige

Instagram / zooeydeschanel Jonathan Scott und Zooey Deschanel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de