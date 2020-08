Süßes Jubiläum bei Zooey Deschanel (40)! Kurz nachdem sich die New Girl-Darstellerin von ihrem Ex-Ehemann und dem Vater ihrer zwei Kinder, Jacob Pechenik, getrennt hatte, trat ein neuer Mann in das Leben der Schauspielerin: Die 40-Jährige verliebte sich in den "Property Brothers"-Star Jonathan Scott (42). Und das mit ihnen scheint wirklich ernsthaft zu sein, denn: Nun feierten die Turteltauben ihren ersten Jahrestag als Paar!

Zu diesem Anlass widmete die 40-Jährige ihrem Partner ein paar rührende Worte im Netz: "Vor einem Jahr traf ich diesen netten, fürsorglichen, lustigen, großzügigen, kreativen, nerdigen und gutaussehenden Menschen", schrieb sie auf Instagram zu zwei süßen Couple-Pics. Sie sei dankbar für jedes Lächeln, für jeden Kuss, jede Umarmung, jedes Lachen, jedes Frühstück und Abendessen, dass sie zusammen teilen, ergänzte sie verliebt. "Selbst im seltsamsten Jahr der Menschheit möchte ich eine Million, Milliarden mehr mit dir haben."

Auch Jonathan meldete sich in diesem Zusammenhang zu Wort. Er veröffentlichte auf der Foto- und Videoplattform eine Diashow mit Bildern, auf denen er zusammen mit Zooey zu sehen ist. "Wie die Zeit vergeht, wenn du die beste Zeit deines Lebens hast. Wer hätte gedacht, dass sich mein Leben vor genau einem Jahr für immer verändern würde?", lauteten seine Zeilen dazu.

Getty Images Zooey Deschanel bei der Premiere von "Good Boys"

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und Jonathan Scott

Getty Images Zooey Deschanel und Jonathan Scott bei der Premiere von "Emma"

