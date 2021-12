Was für eine süße Nachricht! Kourtney Kardashian (42) hat die Feiertage mit ihren Liebsten verbracht – neben ihrem Verlobten Travis Barker (46) durften dabei auch ihre drei Kinder Mason (12), Penelope (9) und Reign Disick (7), die von ihrem Ex-Partner Scott Disick (38) stammen, nicht fehlen. Ihre Tochter machte der Keeping Up With the Kardashians-Beauty ein ganz besonderes Geschenk: Sie verfasste eine liebevolle Nachricht an ihre Mutter.

In ihrer Instagram-Story teilte Kourtney einen Schnappschuss der Weihnachtskarte, auf der geschrieben stand: "Frohe Weihnachten! Du bist die beste Mutter der Welt!" Die Neunjährige verwendete für die Karte einen roten und einen grünen Stift und lobte ihre Mutter in den höchsten Tönen. "Ich liebe dich so sehr und hoffe, du hast ein schönes Weihnachtsfest", merkte sie abschließend an. Die Reality-TV-Bekanntheit scheint die Feiertage mit ihrer Familie in vollen Zügen genossen zu haben.

Wie eng das Mutter-Tochter-Verhältnis ist, bewiesen die beiden erst vor wenigen Tagen: Kourtney postete eine Reihe von Fotos, auf denen sie zusammen mit Penelope vor einem Spiegel posiert. "P wird ein Model, ich weiß das", ließ die 42-Jährige ihre Follower wissen. Zudem teilen sich die beiden sogar einen gemeinsamen TikTok-Account, auf dem sie regelmäßig Videos posten.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Dezember 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihre Kinder Penelope und Reign

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihre Tochter Penelope

