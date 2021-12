Na, hier hat wohl jemand die Style-Gene seiner Mutter geerbt! Kourtney Kardashian (42) ist nicht nur eine erfolgreiche Lifestyle-Unternehmerin – die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist auch liebende Mutter von drei Kindern: Mason (12), Reign (7) und Penelope (9). Vor allem zu ihrer Tochter hat die Reality-TV-Bekanntheit eine besondere Verbindung – und das zeigt Kourtney nun einmal mehr auf Social Media: Zusammen mit Penelope teilt sie ziemlich coole Spiegel-Selfies.

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 42-Jährige nun ein paar Schnappschüsse mit ihrer kleinen Prinzessin. Darauf posieren die zwei in stylishen weißen Outfits mit lässigen Mänteln. Vor allem Penelope scheint dieses Fotoshooting zu genießen – wie ein Mini-Profi präsentiert sich die Neunjährige den Followern ihrer Mutter. Und die sind bei diesen Pics total aus dem Häuschen. "P wird ein Model, ich weiß das" oder "Oh meine Güte, sie ist so süß in ihrem Mantel", lauten nur zwei der vielen begeisterten User-Kommentare.

Doch nicht immer sind die Follower von Penelopes Style so begeistert. Erst vor wenigen Tagen überraschte die Tochter von Scott Disick mit künstlichen Nägeln. "Sie ist zu jung, um solche Nägel zu tragen, Kourtney! Das gefällt mir nicht!", schrieb unter anderem ein verärgerter Fan.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihre Tochter Penelope im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Penelope und Reign

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick, Penelope, Kourtney Kardashian, Reign und Mason

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de