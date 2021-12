Damit hatten sie wohl nicht gerechnet! Seit Anfang Dezember ist das Sex and the City-Sequel And Just Like That für seine Fans abrufbar. Neben großer Begeisterung muss der Cast um Sarah Jessica Parker (56), Kristin Davis (56) und Cynthia Nixon (55) mit einer Welle der Empörung fertig werden. Auch die Missbrauchsvorwürfe gegen Chris Noth (67), der Mr.Big verkörperte, rückten die Serie in kein gutes Licht. Kristin ist wegen der Häme nun um Deckung bemüht!

"And Just Like That" versuchte, mit Themen wie politische Korrektheit, Geschlechtsidentität und Sexualität seinen Platz in der "modernen Welt" zu finden – laut Kritiker ging dieser Schuss aber nach hinten los. Die Produzenten hätten zu krampfhaft versucht, alles auf einmal in die TV-Show zu packen. Bei HBO May Sunday waren die drei Hauptdarstellerinnen nun zusammengekommen und besonders Kristin versuchte das Spin-off zu verteidigen. "Wir hatten die Idee, die Serie auf diese Weise wieder aufleben zu lassen, mit einer neuen, diverseren Welt", erklärte die 56-Jährige.

Laut der Darstellerin von Charlotte York sollte mithilfe von aktuellen Themen und frischen Charakteren der beliebten Serie ein gewisser Pep verliehen werden. "Michael Patrick King [Regisseur der Serie] hat sich wirklich auf das Herz jeder dieser Figuren konzentriert und auch auf ihre Verbindung zueinander", offenbarte Kristin in der Talkrunde.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Instagram / sarahjessicaparker Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis im Juni 2021

Getty Images Kristin Davis bei der Premiere von "And Just Like That" in New York City

