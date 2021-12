Schwere Vorwürfe gegen Chris Noth (67). Der Schauspieler wurde durch seine Rolle des Mr. Big in Sex and the City weltberühmt. Seit wenigen Tagen sind nun auch die ersten Folgen des Sequels And Just Like That offiziell auf Sky verfügbar, in dem er natürlich auch zu sehen ist. Doch leider kann der Hollywoodstar den Erfolg des Sequels nicht genießen, denn nun wurden heftige Anschuldigungen gegen ihn laut: Chris soll zwei Frauen sexuell missbraucht haben.

Zwei Damen suchten nun das Gespräch mit The Hollywood Reporter und berichteten von den angeblichen Vorfällen. Eine der Frauen soll Chris damals während eines Praktikums kennengelernt haben. Die beiden seien sich daraufhin nähergekommen. Eines Abends habe sie ihm ein Buch zurückgeben wollen – und dabei sei es zwischen ihnen zu einem einvernehmlichen Kuss gekommen. Doch dann soll der 67-Jährige plötzlich mehr von ihr gewollt haben. "[...] Ich sagte: 'Kannst du wenigstens ein Kondom nehmen?' Und er lachte mich aus", berichtete sie.

Einem weiteren Opfer soll es ähnlich ergangen seien: Die heute 31-Jährige habe den gebürtigen US-Amerikaner 2015 in einer Bar kennengelernt. Sie sei an dem Abend mit ihm nach Hause gegangen – und die beiden haben Zärtlichkeiten miteinander ausgetauscht: "Das Nächste, was ich weiß, ist, dass er seine Hose heruntergezogen hat und vor mir stand." Chris soll daraufhin Sex mit ihr gehabt haben: "Ich habe geweint, als es passierte."

Der "The Perfect Man"-Darsteller äußerte sich ebenfalls dazu – und wies die Anschuldigungen von sich. "Die Vorwürfe gegen mich, die von Personen erhoben werden, die ich vor Jahren oder sogar Jahrzehnten getroffen habe, sind kategorisch falsch. Diese Geschichten könnten von vor 30 Jahren oder vor 30 Tagen stammen. Nein heißt immer nein – das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe", stellte er klar. Laut Chris seien die Treffen stets einvernehmlich gewesen.

Getty Images Chris Noth im Dezember 2018 in London

Getty Images Chris Noth im Januar 2016 in New York

Getty Images Chris Noth, "Sex and the City"-Star

Getty Images Chris Noth im November 2015 in New York

