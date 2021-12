Andrej Mangold (34) hat für 2022 große Pläne! Der deutsche Basketballspieler steht nicht nur regelmäßig für große TV-Formate wie Der Bachelor, Das Sommerhaus der Stars oder auch Kampf der Realitystars vor der Kamera – auch als Model kann er hierzulande große Erfolge verbuchen. Doch das reicht dem gebürtigen Hannoveraner nicht: Andrej will im kommenden Jahr auch international als Model durchstarten – und zwar in New York City!

Im Promiflash-Interview beim Promi Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz betonte Andrej jetzt, dass seine Modelkarriere im Big Apple sogar schon ziemlich bald starten könnte. "Das kann wirklich sehr schnell gehen. Manchmal kommt es von jetzt auf gleich", betonte der 34-Jährige. Immerhin sei der Ex-Bachelor bereits mit Agenturen in der Metropole in Kontakt. "Die Sachen, die dort besprochen wurden, da gibt es Anfang des Jahres noch weitere Gespräche via FaceTime nach den Feiertagen mit ein paar Agenturen. Eventuell geht es schnell", vermutete er.

Allerdings bestehe natürlich auch die Möglichkeit, dass Andrejs Traum vom Model-Dasein in New York City noch platzt. "Es kann aber auch sein, dass alle sagen, sie mögen mich nicht", erklärte er nämlich und fügte hinzu: "Aber ich glaube, wenn es in die zweite, dritte Runde geht, dann sieht das schon eher gut als schlecht aus."

Splash News ; ActionPress Andrej Mangold auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

