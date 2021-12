Emma Watson (31) und Rupert Grint (33) machen eine überraschende Enthüllung! Gemeinsam mit Daniel Radcliffe (32) spielten die britischen Schauspieler die tragenden Rollen in der magischen Filmreihe Harry Potter: Acht Streifen und zehn Jahre lang verkörperten sie die jungen Zauberer Hermine, Ron und Harry. Aufgrund des großen Erfolges der Filme wurden die Darsteller schon im Kindesalter weltbekannt. Doch dieser Mega-Ruhm war nicht immer leicht für sie: Emma und Rupert hatten sogar mal mit dem Gedanken gespielt, ihre "Harry Potter"-Rollen hinzuschmeißen!

Das offenbarte die 31-Jährige in dem 20-Jahre-Special, das am 1. Januar erscheinen wird. Daily Mail zitierte Emma jetzt daraus: "Ich glaube, ich hatte Angst. Ich fühlte mich einsam." Aber wann genau kam sie an diesen Punkt – wann wurde es ihr zu viel? "Es war um die Zeit von 'Der Orden des Phönix', als die Dinge für uns alle anfingen, pikant zu werden", schilderte sie weiter. Damals war die Britin 16 Jahre alt. Doch trotz ihres Wankens habe sie schließlich erkannt, dass es "ein Fehler" gewesen wäre, sich von ihren Mitspielern zu verabschieden, und blieb fest in der Rolle.

Auch Rupert enthüllte im Rahmen der "Harry Potter"-Retrospektive: "Ich hatte ähnliche Gefühle wie Emma und dachte darüber nach, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich aufhören würde." Hatten er und Emma sich damals über ihre Gedanken ausgetauscht? "Wir haben nie wirklich darüber gesprochen", erklärte der Ron-Darsteller. "Ich schätze, wir haben es einfach in unserem eigenen Tempo durchgemacht, wir waren zu der Zeit irgendwie im Moment. Es ist uns einfach nicht in den Sinn gekommen, dass wir wahrscheinlich alle ähnliche Gefühle hatten."

Getty Images Rupert Grint, Emma Watson

ActionPress/Everett Collection Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes"

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson im Juli 2011

