Urlauben Valentina Pahde (27) und Rúrik Gíslason (33) etwa doch gemeinsam? Seit ihrer Let's Dance-Teilnahme wird der GZSZ-Darstellerin und dem einstigen Fußballprofi eine Liaison nachgesagt – dazu geäußert haben sich die beiden bisher allerdings nicht. Seit einigen Wochen verbringt der Ex-Kicker seine Zeit nun schon in der isländischen Heimat. Die Schauspielerin hingegen hatte sich bis vor Kurzem noch aus Muskat gemeldet. Inzwischen scheint die Blondine aber doch in kälteren Regionen unterwegs zu sein. Nach einer verdächtigen Aufnahme vermuten die Fans: Valentina und Rúrik sind gemeinsam in Island!

Via Instagram postete die 27-Jährige ein Foto, das unter ihren Followern für Spekulationen sorgte. In einer dicken Winterjacke posiert Valentina in der Natur – und die User glauben, dieses Kleidungsstück wiederzuerkennen. "Ist das die Jacke von Rúrik oder hast du zufällig dieselbe?", fragte sich ein Nutzer in der Kommentarspalte. Ein anderer Fan wollte wissen, ob das Foto in Island entstanden sei. "Ja, sie trägt sogar die gleiche Jacke wie Rúrik", versicherte ein anderer. In seiner Story zeigte sich der Sportler tatsächlich in einem Modell, das Valentinas verdächtig ähnelt.

Außerdem verdächtig: Valentinas Jacke scheint sogar von der isländischen Marke 66°North zu sein. Auf die Kommentare der investigativen Fans reagierte bisher zwar keiner der beiden, dafür hinterließ der 33-Jährige aber bereits ein Like für das Foto der Darstellerin. Ob Valentina und Rúrik also tatsächlich zusammen die Heimat des Isländers besuchen?

Getty Images Rúrik Gíslason bei Let's Dance, 2021

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Getty Images Rúrik Gislason bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

