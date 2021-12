Bei Gemma Collins (40) läuten schon bald die Hochzeitsglocken! Im August machte die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit die freudige Neuigkeit publik, dass sie wieder mit ihrem Ex-Verlobten Rami Hawash zusammen ist. Seit dem Liebes-Comeback scheint es zwischen den zwei Turteltauben gut zu laufen: Das Paar sprach sogar schon über die gemeinsame Familienplanung. Nun scheinen die beiden langsam Nägel mit Köpfen machen zu wollen: Gemma und Rami haben sich wieder verlobt!

Vor wenigen Tagen wurde die 40-Jährige mit einem Ring am Finger gesichtet. Gegenüber The Times bestätigte sie wenig später die tollen Neuigkeiten. "Aber wir können noch nichts dazu sagen, weil Rami schon einmal verheiratet war und seine Scheidung noch nicht offiziell durch ist", erklärte Gemma ihre Haltung. Aus diesem Grund habe das Paar mit der Verkündung seiner Verlobung eigentlich noch ein bisschen warten wollen.

Im August hatte die Reality-TV-Bekanntheit bereits auf Instagram durchblicken lassen, dass sie ihren Liebsten gerne heiraten würde. Sie gratulierte Rami mit einem süßen Posting zum Geburtstag – und verriet dabei, dass sie sich wünschen würde, dass Lionel Richie (72) bei ihrer Trauung seinen Hit "My Destiny" zum Besten gibt.

