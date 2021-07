Gemma Collins (40) bestätigt endlich die Gerüchte! Schon vor einigen Wochen wurde erstmals gemunkelt, dass es zwischen der britische Reality-TV-Bekanntheit und ihrem Ex-Partner Rami Hawash wieder knistert. Die Blondine betonte allerdings immer wieder, dass sie nicht fest zusammen sind – angeblich habe Gemma nur etwas Spaß haben wollen. Jetzt hat sich das aber offenbar geändert: Die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin bestätigt nun ihre Beziehung und denkt sogar schon an gemeinsame Kinder.

In ihrem Podcast "Love Lounge" ließ eine Äußerung der 40-Jährigen kürzlich alle aufhorchen: "Ich habe jetzt einen lieben Partner und bin wirklich glücklich. Ich habe das nicht kommen sehen und habe es auch nie vorausgesagt." Die Britin bezeichnet den Geschäftsmann mittlerweile also tatsächlich als ihren festen Freund und hat sich dazu entschieden, ihrer Liebe eine neue Chance zu geben. Wie ernst es ihr tatsächlich ist, macht Gemma in Anbetracht ihrer Zukunftspläne klar: "Ich werde definitiv einen Sommer voller Liebe haben. Während ich eine Mini-Pause einlege – wer weiß, vielleicht komme ich schwanger zurück."

Zuletzt waren das TV-Sternchen und Rami 2013 liiert – und sogar verlobt. Nach wenigen Monaten Beziehung trennten sich die zwei damals aber und gingen bis vor Kurzem getrennte Wege. Im April dieses Jahres wurden sie dann turtelnd in einem Restaurant gesichtet und ließen damit die Gerüchteküche aufkochen.

Getty Images Gemma Collins bei einem Event in West Sussex im Oktober 2017

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, Oktober 2020

Getty Images Gemma Collins, 2017

