Victoria Beckham (47) genießt wertvolle Familienzeit! Die Designerin hat die Feiertage natürlich mit all ihren Liebsten verbracht: mit ihrem Mann David Beckham (46) sowie ihren vier Kindern Brooklyn (22), Romeo (19), Cruz (16) und Nesthäkchen Harper Seven Beckham (10). Wenig überraschend macht die berühmte Familie stets eine große Sache aus Weihnachten – ihre Feiertage strotzen immer nur so vor Luxus. In den vergangenen Tagen teilte die Mama ein paar Eindrücke von ihrem Weihnachtsfest mit ihren Fans. Jetzt folgte ein besonders cooles Bild mit allen Beckham-Männern...

Via Instagram veröffentlichte Vic nun dieses Foto: David posiert hier ganz stolz mit seinen Söhnen Cruz, Brooklyn und Romeo, die sich hinter ihm aufgereiht haben. Alle Männer haben ein freches Grinsen aufgelegt und tragen die schickesten Anzüge – inklusive Anstecksträußchen! Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, die vier haben so eine Hochzeit besucht. Victoria schwärmte in der Bildunterschrift: "Meine Jungs sind endlich wieder vereint."

Was Victoria mit dieser Aussage meint? Nur noch Harper und Cruz wohnen in ihrer Heimat England und gehen dort zur Schule. Sowohl Brooklyn als auch Romeo leben mittlerweile in den Vereinigten Staaten. Romeo ist erst im September in die Fußstapfen seines Vaters getreten und spielt in den USA für den Fußballverein Fort Lauderdale CF.

Instagram / davidbeckham Cruz, Brooklyn, Harper, Victoria, David und Romeo Beckham

Getty Images Romeo Beckham im November 2021

Getty Images Brooklyn Beckham bei der Met Gala 2021

