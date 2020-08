Wie reagieren die einstigen Love Island-Stars auf ihre Nachfolger? Am kommenden Montag meldet sich das beliebte Kuppelshow-Format mit einer neuen Staffel zurück. Und kurz vor dem Sendestart durften die Fans nun einen ersten Blick auf die neuen Single-Frauen erhaschen. Die Bilder der Damen gingen auch an den Kandidaten der vergangenen Staffeln nicht vorbei – doch was halten sie von den neuen Teilnehmerinnen?

Offenbar kommen Melina Hoch, Chiara Antonella und Co. ziemlich gut bei den alten TV-Hasen an: Unter einem "Love Island"-Instagram-Post, in dem die Mädels vorgestellt wurden, hinterließ nun unter anderem der Ex-Islander Sidney Wolf (33) zahlreiche Herzchen- und Feuer-Emojis. Seine einstige Mitstreiterin Asena Neuhoff scheint mindestens genauso begeistert von den weiblichen Kandidatinnen zu sein: "Oh mein Gott, alle megahübsch!" Der Anblick der Frauen lässt die Vorfreude auf die Sendung offenbar auch bei ihrem Kollegen Aleksandar Petrovic (29) steigen: "Bin gespannt auf eine neue Staffel 'Love Island'!"

Auch die Turteltauben und ehemaligen Islander Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) sind sich einig, dass die Damen eine tolle Ausstrahlung mitbringen – Letztere wundert sich jedoch, ob dasselbe auch für die noch unbekannten männlichen Teilnehmer gilt: "Super hübsche Mädels! Ob die Männer da mithalten können?"

Instagram / aleks_petrovic1 Der "Are You The One?"-Kandidat Aleksandar Petrovic

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

