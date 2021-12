Sarah Engels (29) könnte wohl nicht glücklicher mit ihrem Ehemann Julian (28) sein! Dieses Jahr war ganz besonders für die Sängerin und den ehemaligen Fußballspieler: Denn sie haben nicht nur geheiratet, sondern auch ihr erstes gemeinsames Kind bekommen! Vor ein paar Tagen haben sie nun das erste Weihnachten mit der kleinen Solea gefeiert. Das Lieblingsgeschenk von Sarah – natürlich nach ihrer Tochter? Julian hat sich für seine Frau richtig kreativ ausgetobt...

In ihrer Instagram-Story präsentierte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin jetzt ganz stolz, was ihr Mann ihr zu Weihnachten geschenkt hat: ein selbst gemachtes Challenge-Buch für sie und ihn! "Pro Woche sind hier drei bis vier Challenges drin, die wir absolvieren müssen. Damit wir nicht vergessen, Zeit miteinander zu verbringen", erklärte Sarah. "Das ist voll die schöne Idee!"

Doch was genau sind das so für Challenges? Wer genau hinschaut, kann ein paar erkennen: "Sucht euch eine coole Brücke und macht ein Selfie!", "Badet gemeinsam und massiert euch dabei!" oder "Teilt euch ein geiles, großes Stück Kuchen!" lauten drei der Herausforderungen. Wie findet ihr die Idee? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels mit Sohn Alessio und Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Julian Engels' Geschenk für Sarah

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

