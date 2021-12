Ach du Schreck! Jill Lange (21) meldet sich mit schlechten Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie ist im Krankenhaus. In diesem Jahr scheint die einstige Are You The One?-Teilnehmerin schon fast zum Dauergast in der Klinik geworden zu sein. Während es sich bei zumindest ein paar der vorherigen Aufenthalte um freiwillige Besuche beim Beauty-Doc handelte, ist der Grund für ihren Arztbesuch dieses Mal ein anderer: Jill hat ihr Zungenpiercing verschluckt.

Am vergangenen Wochenende hatte die 21-Jährige ihren Fans bereits erzählt, dass sie einen Teil ihres Zungenpiercings aus Versehen beim Feiern verschluckt habe. Jetzt erklärte Jill in ihrer Instagram-Story: "Ich bin wieder im Krankenhaus, weil das Piercing immer noch in mir drin ist." Die Reality-TV-Bekanntheit überraschte ihre Follower zudem mit einem skurrilen Röntgenbild ihrer Körpermitte – darauf ist auf der rechten Seite etwas oberhalb ihrer Hüfte ganz klar der Piercingstecker zu erkennen, den sie am Wochenende offenbar verschluckt hat.

Noch vor wenigen Wochen hatte die Kuppelshow-Bekanntheit ihren neuen Körperschmuck stolz auf Instagram präsentiert. Zu dem Zeitpunkt hatte sie herausposaunt: "Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, und auch der Stich war easy." Dass sie wegen des Piercings schon bald ins Krankenhaus muss, war Jill da offenbar noch nicht bewusst.

Instagram / jill_langee Reality-TV-Bekanntheit Jill Lange

Instagram / jill_langee Reality-TV-Bekanntheit Jill Lange

Instagram / jill_langee Reality-TV-Bekanntheit Jill Lange

