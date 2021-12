Wird Claire Elise Boucher alias Grimes (33) wieder Mama? Gemeinsam mit dem Milliardär Elon Musk (50) bekam die Dream-Pop-Sängerin im Mai 2020 ihren ersten Sohn. Der kleine Mann trägt den außergewöhnlichen Namen X Æ A-XII. Inzwischen sind seine Eltern aber kein Paar mehr: Im vergangenen September gaben der Automobil- und Raumfahrtunternehmer und die Sängerin ihre Trennung bekannt. Nun sorgte die Künstlerin wieder für mächtig Aufregung: Mit einem Babybauchfoto heizte Grimes jetzt die Gerüchte um eine zweite Schwangerschaft an!

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die 33-Jährige jetzt – wie so oft – ein außergewöhnliches Foto von sich: Grimes trägt darauf eine Art Cyber-Samurai-Kostüm und schwingt ein Schwert. Doch nicht etwa ihre Verkleidung springt einem hier als Erstes ins Auge, sondern ihr kugelrunder Babybauch! Aber was bedeutet das? Es gibt drei recht offensichtliche Möglichkeiten: Entweder sie ist wirklich wieder schwanger, das Bild wurde nachbearbeitet oder der Schnappschuss stammt noch aus ihrer Schwangerschaft mit X Æ A-XII. Auch wenn sie verwirrt sind, neigen ihre Fans in den Kommentaren ganz klar zur ersten Theorie: "Sie bekommt noch ein Baby!", jubelt einer von vielen Abonnenten.

Grimes hat sich bisher nicht zu den Babyspekulationen geäußert – auch die Bildunterschrift liefert keine Informationen. Tatsächlich würde es gut zu der Kanadierin passen, eine weitere Schwangerschaft auf diese Art zu verkünden! Wir erinnern uns: Bei X Æ A-XII postete sie damals ein ähnlich kryptisches Bild mit Babybauch und löste das Ganze erst Tage danach auf. Was glaubt ihr: Will Grimes hier eine weitere Schwangerschaft verkünden oder ihre Fans an der Nase herumführen? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Grimes bei der Met Gala 2021

Anzeige

MEGA Elon Musk und Grimes in Miami

Anzeige

Instagram / grimes Grimes während ihrer ersten Schwangerschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de