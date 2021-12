Pete Davidson (28) scheint es mit Kim Kardashian (41) wirklich ernst zu sein! Seit einigen Monaten soll der Comedian die Keeping Up With the Kardashians-Bekanntheit daten: Die beiden verbringen viel Zeit miteinander – und der Schauspieler soll die Influencerin sogar schon seiner Familie vorgestellt haben. In Kürze steht nun auch das große Silvester-Special an, das der Saturday Night Live-Star gemeinsam mit der Sängerin Miley Cyrus (29) live aus Miami moderiert. Zu diesem besonderen Event soll Pete nun auch Kim eingeladen haben!

Das verriet nun ein Insider gegenüber HollywoodLife. "Da Silvester immer näher rückt, hat er Kim bereits darum gebeten, sich ihm in Miami anzuschließen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie zusammen erscheinen", meinte die Quelle zu wissen. Ob die 41-Jährige die Einladung angenommen hat, ist bislang aber nicht bekannt. "Er überlässt es ihr, ob sie dabei sein will oder nicht", berichtete das Magazin.

Es könnte durchaus sein, dass Kim mit dem gebürtigen US-Amerikaner Silvester verbringt, schließlich soll sie momentan Feuer und Flamme für ihn sein. "Wenn Kim bei Pete ist, hat sie nur Augen für ihn. Sie kann nicht aufhören zu lächeln. Es ist wirklich süß und sie hat Schmetterlinge im Bauch", gab ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber HollywoodLife preis.

Pete Davidson im Dezember 2021 in Los Angeles

Kim Kardashian im November 2021 in New York City

Pete Davidson bei der Met Gala 2021

