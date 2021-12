Lustige Szenen aus dem Hause Engels. Sängerin Sarah Engels (29) und ihr Mann Julian (28) schwelgen derzeit im absoluten Elternglück: Das Paar hat wenige Wochen vor Weihnachten Töchterchen Solea Liana auf der Welt begrüßt. Die Kennenlernzeit mit dem Baby verläuft offenbar ganz prächtig – und vor allem ziemlich lustig. Julian teilte jetzt witzige Clips seiner zwei Mädels: Sarah performte auf eine ganz spezielle Art einen Song für die Kleine.

Auf Instagram hieß der ehemalige Profifußballer seine Fans im "Donnerstagnacht-Theater" willkommen. Mit "großes Kino hier mit meinen zwei Hübschen", betitelte er die anschließenden Szenen. Sarah sitzt in den Aufnahmen an einem Tisch und hat ihr Baby im Arm. Während sie Grimassen zieht und theatralisch die Hände auf und ab bewegt, imitiert sie Operngesang und singt Zeilen wie: "Ich liebe dich bis zum Mond, aber der Mond ist so weit weg." Ob Baby Solea die amüsante Performance zu schätzen weiß? Die 29-Jährige scheint Zweifel zu haben. "Die denkt, ich bin bescheuert", mutmaßte sie zwischendurch.

Dass Sarah und ihr Mann kein Problem damit haben, über sich selbst zu lachen, ist ihren Fans aber längst klar. Immer wieder sorgen die Engels mit lustigen Aktionen für Begeisterung. Als Sarah noch schwanger war, ahmte ihr Liebster sie beispielsweise nach und posierte ebenfalls mit einem runden Babybauch. Mithilfe eines Medizinballs und reichlich Frischhaltefolie wurde Julian kurzerhand auf "schwanger" präpariert.

Anzeige

Instagram / julbue Sarah, Solea und Julian Engels an Weihnachten 2021

Anzeige

Instagram / julbue Sarah Engels und ihre Tochter Solea

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de