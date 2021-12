Robert Lewandowski (33) scheint sich richtig gut zu erholen. Der Fußballer hat aktuell spielfreie Zeit und nutzt die Winterpause dazu, um nach einer ereignisreichen Hinrunde mit dem FC Bayern München neue Kräfte zu sammeln. Vor ein paar Tagen hatte sich der Stürmer bereits mit einem Bild aus dem Privatjet gemeldet und angekündigt, unterwegs nach Dubai zu sein. Dort durfte er nicht nur einen Preis bei den Globe Soccer Awards entgegennehmen, sondern urlaubt auch mit seinen Liebsten. Ein Foto von der Familienreise erfreute die Fans jetzt besonders.

Auf seinem Instagram-Profil teilte Robert eine süße Vater-Tochter-Aufnahme. Zusammen mit seiner jüngsten Tochter Laura entspannt der Sportler in der Sonne und gönnt sich ein kühles Getränk. Während die Kleine einen niedlichen Badeanzug mit Rüschen trägt, hat ihr Papa nur eine Badehose an und lässt seinen trainierten Oberkörper von den Sonnenstrahlen wärmen. "Mit meinem Sonnenschein chillen", betitelte der Kicker den Beitrag. Offenbar ist das Papa-Tochter-Duo auf einem Boot – im Hintergrund sind die sanften blauen Wellen vor der Küste Dubais zu erkennen. Ein weiteres Bild in Roberts Story zeigt außerdem: Auch seine Frau Anna Lewandowska (33) ist mit von der Partie. Der gebürtige Pole, seine Liebste und ihr Nachwuchs hatten bei einer Jetski-Fahrt jede Menge Spaß.

Eine fehlt auf den aktuellen Urlaubsbildern aber: Töchterchen Klara. Dafür tauchte die auf einem süßen Familienschnappschuss zum Weihnachtsfest auf. Ganz gemütlich in Schlafanzügen kuschelten Anna, Robert und ihre zwei Kinder vor dem geschmückten Christbaum.

Instagram / _rl9 Fußballer Robert Lewandowski mit seiner Familie und Freunden

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner Frau und Tochter Laura

Instagram / _rl9 Anna Lewandowska und Robert Lewandowski mit ihren Kindern

