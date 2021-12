Zwischen Yeliz Koc (28) und Natascha Ochsenknecht (57) ist das Kriegsbeil wieder begraben! Noch vor wenigen Monaten hatten sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin und die Mutter ihres Ex und Kindsvaters Jimi Blue Ochsenknecht (30) einen heftigen öffentlichen Zoff geliefert. Seit der Geburt von Yeliz' Tochter Snow scheint jedoch wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Gemeinsam feierte die Patchwork-Familie sogar Weihnachten. Nun klärte Natascha auf: Sie und Yeliz haben sich tatsächlich ausgesprochen!

In einer Instagram-Fragerunde stand die 57-Jährige ihren Followern Rede und Antwort. "Habt du und Yeliz euch ausgesprochen?", wollte dabei ein Fan wissen. Auf diese Frage hatte Natascha eine deutliche Antwort: "Na klar!", bestätigte sie mit einem lächelnden Emoji. Von der Mutter ihrer Enkelin scheint die TV-Bekanntheit mittlerweile wieder eine hohe Meinung zu haben. In dem Q&A bezeichnete sie Yeliz und Jimi als "tolle Eltern".

In der Vergangenheit hatte Yeliz Natascha vorgeworfen, sich in die Angelegenheiten ihrer Kinder einzumischen. Davon will diese allerdings nichts wissen. "Wenn man mich um Rat fragt, bin ich da, ansonsten bin ich froh, wenn ich meine Ruhe habe", beteuerte die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (65).

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht am Set vom "Sex/Life Talk"

Anzeige

ActionPress Natascha Ochsenknecht (2. v.l.) mit ihrer Familie bei der Launch-Party ihres Modelabels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de