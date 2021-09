Hier bahnt sich offensichtlich ein brisanter Rosenkrieg an! Nach etlichem Hin und Her ist es seit heute offiziell: Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) haben sich getrennt – und das kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes! Beide Parteien äußerten sich bereits öffentlich zu dem Liebes-Aus, ebenso wie Jimis Mutter Natascha (57). Sie reagierte im Netz auf einen User-Kommentar. In den Augen ihrer einstigen Schwiegertochter in spe total daneben!

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram über Nataschas Reaktion lässt Yeliz ihre Meinung unmissverständlich durchblicken: "War ja klar. Einmischen wie immer." Wie bereits im Vorfeld vermutet worden war, ist nicht nur das Verhältnis zwischen der Schwangeren und dem Vater ihres Kindes angeknackst – auch auf den restlichen Ochsenknecht-Clan ist Yeliz nicht mehr gut zu sprechen. Rückenstärkung bekommt sie dabei von ihrer Freundin Elena Miras (29): "Sie [Natascha] braucht diese Aufmerksamkeit", reagierte sie auf Yeliz' Kommentar.

Noch ist den Fans allerdings völlig schleierhaft, was zwischen dem einstigen Paar vorgefallen ist. Während Jimi deutlich machte, sich nicht weiter dazu äußern zu wollen, versprach seine Verflossene: "Ich werde alles erzählen und ihr werdet alles erfahren. Ihr wisst ja, ich halte nie meinen Mund." Doch erst mal müsse sie sich um sich und ihr ungeborenes Baby kümmern.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Promipärchen

Instagram / yelizkoc Familie Ochsenknecht mit Cheyennes Freund und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

