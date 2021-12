Michele Morrone (31) zeigt sich von seiner väterlichen Seite! Mit dem Mega-Erfolg 365 Days auf Netflix wurde der Schauspieler quasi über Nacht berühmt. In dem erotischen Streifen sieht man den Hottie in der Rolle des Massimo die schöne Laura (Anna Maria Sieklucka) verführen. Auch viele seiner weiblichen Fans würden sich sicher gerne mit dem hübschen Italiener einlassen! Tatsächlich ist er seit seiner Scheidung von Designerin Rouba Saadeh im Jahr 2018 Single. Doch aus seiner Beziehung gingen zwei Kinder hervor: Auf seltenen Paparazzi-Aufnahmen sieht man Michele jetzt ganz privat mit seinen Söhnen.

Fotografen lichteten den Netflix-Star am Dienstag in einer Fußgängerzone in Rom ab – und er war nicht allein: Michele flanierte in der Gesellschaft seiner beiden Söhne Marcudo und Brado Morrone durch die Straßen der italienischen Hauptstadt. Dabei wurden die drei Jungs offenbar noch von weiteren Familienmitgliedern begleitet. Besonders süß: Auf den Fotos ist deutlich zu sehen, wie liebevoll der 31-Jährige mit seinen Kindern umgeht und wie gut er auf sie aufpasst! So hat der stolze Papa seine Sprösslinge immer an der Hand oder einen Arm um sie gelegt. Dieser Anblick bringt seine Fans sicherlich zum Seufzen...

Was auf den Bildern ebenfalls nicht zu übersehen ist? Wie stylish Michele gekleidet ist! Das Male-Model trägt hier eine dunkle Jeans, schicke Boots sowie einen karierten Mantel – doch trotz der ganzen Kleidung ist deutlich zu sehen, wie durchtrainiert der Beau aktuell ist. Wie gefällt euch der heiße Daddy-Look? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Jimmy D'Angelo/MEGA Michele Morrone mit Kindern in Rom

MEGA Michele Morrone mit seinen zwei Kindern in Rom

Jimmy D'Angelo/MEGA Michele Morrone, "365 Days"-Star

