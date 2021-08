Michele Morrone (30) zeigt seinen Fans, was er hat! Der italienische Darsteller wurde im vergangenen Jahr quasi über Nacht zum Weltstar: In seiner Hauptrolle als Mafiaboss Massimo im Netflix-Hit 365 Days begeisterte er viele Zuschauer. Dabei überzeugte er jedoch nicht nur durch seine Schauspielkunst, sondern auch durch heiße Sexszenen und seine Optik – und wurde so zum regelrechten Sexsymbol. Nun heizte er seinen Fans erneut ein und teilte heiße Videos von sich im Netz.

Michele, der sich in der Vergangenheit schon öfter oberkörperfrei auf Instagram zeigte, gab seinen Fans nun einen besonders heißen Einblick: In zwei Story-Videos rekelte sich der Star auf einem Bett und zeigte seinen Oberkörper im dumpfen Schein einer Nachttischlampe. Dabei schaute er lasziv in die Kamera, während im Hintergrund der Song "The Hills" von The Weekend lief, in dem es bekanntlich um das Liebesspiel zwischen zwei Menschen geht. Scheint, als würde der Künstler die Aufmerksamkeit seiner Follower voll und ganz genießen.

Doch obwohl er sich gerne freizügig zeigt, war Michele vor einigen Wochen mächtig sauer, als Paparazzi ihn beim Filmdreh vom 2. Teil seines Netflix-Films erwischten: Denn auf veröffentlichten Fotos war der Schauspieler splitterfasernackt! "Es ist nie okay und sehr respektlos, die Privatsphäre zu verletzen", regte er sich anschließend im Netz über die Bilder auf.

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone, Schauspieler

