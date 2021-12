Bedeuten die Missbrauchsvorwürfe gegen Chris Noth (67) etwa das Ende für And Just Like That? Seit Anfang Dezember ist das Reboot der beliebten Serie Sex and the City bei dem Streaminganbieter Sky zu sehen. Nur wenige Wochen später wurde Darsteller Chris Noth des sexuellen Missbrauchs beschuldigt und sorgt seitdem für Schlagzeilen. Wie ein Insider nun verriet, wirke sich der Skandal auch auf die Zukunft von "And Just Like That" aus.

"Es gab Gespräche darüber, eine weitere Staffel zu machen, aber nach den letzten paar Tagen sind alle diese Gespräche eingestellt worden", berichtet eine Quelle dem Magazin Us Weekly. Ob es eine endgültige Entscheidung darüber gebe, wie es um eine Fortsetzung des lang ersehnten "Sex and the City"-Reboots steht, gab der Informant jedoch nicht preis.

Vor Kurzem betonte die Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (56) noch, wie sehr es sie gefreut habe, wieder mit ihren Kolleginnen gemeinsam für die Serie vor der Kamera zu stehen. "Ich hätte nicht gedacht, dass das passieren würde", teilte die Schauspielerin bei HBO Max Sunday mit, während sie ein paar Tränen der Freude vergoss.

