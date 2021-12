Was geht da zwischen den beiden? Paulina Ljubas (25) und Yasin Mohamed sind eigentlich gerade in unterschiedlichen Formaten im TV zu sehen: Während die Beauty ihre Beziehung zu Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe stellt, flirtet Yasin bei Reality Shore, was das Zeug hält. Doch zuletzt wurde von den Fans immer häufiger vermutet, dass zwischen den beiden etwas läuft! Jetzt lieferten Paulina und Yasin erneut Indizien.

Auf Instagram teilten beide Fotos von sich, die definitiv an demselben Ort aufgenommen wurden! Die zwei Reality-TV-Stars sind momentan zufällig beide im Urlaub in Dubai, von wo sie bereits einige identische Einblicke preisgaben. Yasin postete jüngst ein Bild von sich in einem Rooftop-Pool, unter dem er von seinem Urlaub schwärmte: "Die letzten Wochen in meinem Leben waren einfach magisch." Nun veröffentlichte auch Paulina einen Schnappschuss aus demselben Pool in ihrer Story! Offiziell dürfen die beiden ihre mögliche Liebschaft allerdings noch nicht machen, da die TV-Shows derzeit noch laufen.

Auch bei anderen Reality-Sternchen sind die Gerüchte schon angekommen. Calvin Kleinen (29) fand es beispielsweise ein Unding, dass Paulina das Ende von "Temptation Island V.I.P." dadurch spoilerte! "Das finde ich absolut scheiße", meinte er im Promiflash-Interview. Und auch Mia Madisson, die sich bei "Reality Shore" ein wenig in Yasin verguckte, schoss während eines Streit gegen die Brünette und bestätigte, dass Paulina mit Yasin zusammen sei.

Paulina Ljubas, Reality-TV-Bekanntheit

Yasin Mohamed, TV-Star

Paulina Ljubas, Influencerin

