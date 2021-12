Naomi Campbell (51) überrascht ihre Fans mit einem seltenen Anblick. Im Mai 2021 verkündete das Model, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Über ihren Nachwuchs hält sich die Laufstegschönheit jedoch bedeckt. So verriet ihre Mutter lediglich, dass es sich bei dem Kind um ein Mädchen handle. Doch nun teilte Naomi einen superseltenen Schnappschuss ihrer kleinen Tochter in den sozialen Medien.

"Letzter Flug des Jahres. So glücklich wieder in Qatar zu sein", schrieb die 51-Jährige auf Instagram zu einer Reihe von Bildern von sich vor und in einem Flugzeug. Neben den Aufnahmen von sich selbst teilte das Topmodel zudem ein Foto ihrer Tochter. Darauf zu sehen sind die kleinen Füße des Babys, die graue, flauschige Schuhe tragen. "Frohes neues Jahr, bleibt gesegnet, dankbar und sicher. Ich liebe euch alle", schrieb Naomi dazu.

Im Sommer 2021 sprach die Schauspielerin erstmals in einem Interview über ihr Mutter-Dasein. "Ich habe wirklich Glück. Ich glaube, ich habe ein Traumkind", freute sich Naomi im Gespräch mit BBC. Zudem verriet die Geschäftsfrau, dass ihre Tochter sehr umgänglich sei und bis zu zwölf Stunden am Tag schlafe.

Anzeige

Instagram / naomi Naomi Campbells Tochter im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / naomi Naomi Campbell im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de