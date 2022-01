Bald geht es wieder los! Germany's next Topmodel zieht das Publikum traditionell zu Beginn eines neuen Jahres in seinen Bann. Die diesjährige Staffel verspricht, besonders spannend zu werden. Mit einem Mutter-Tochter-Gespann und Kandidatinnen zwischen 18 und 68 Jahren ist der Cast nämlich so abwechslungsreich wie noch nie. Kein Wunder also, dass die Fans der Castingshow sehnsüchtig auf die erste Folge warten. Jetzt wurde bekannt gegeben, wann die neue Ausgabe startet.

Wie die Medienplattform Presseportal berichtete, müssten sich GNTM-Fans nur noch den Januar über gedulden: Am 3. Februar beginnt dann die Suche nach Kandidatinnen mit dem gewissen Etwas und dem Potenzial, das nächste Topmodel zu werden. Die Fans dürfen gespannt sein, welche Kandidatinnen sich um die Nachfolge von Vorjahressiegerin Alex Mariah Peter bewerben. Wie gewohnt werden die Folgen immer donnerstags zur Primetime ausgestrahlt.

Heidi Klum (48) machte ihren Followern schon eine Menge Vorfreude auf die neue Staffel: Während der ersten Drehs in Griechenland postete die Blondine immer wieder traumhafte Schnappschüsse vom Set. Höchste Zeit also, dass es endlich losgeht!

ProSieben/Richard Hübner Kylie Minogue und Heidi Klumm bei "Germany's next Topmodel 2022"

Getty Images Alex Mariah Peter im November 2021 in Budapest

Backgrid Heidi Klum bei den GNTM-Dreharbeiten im November 2021 in Athen

