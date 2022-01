Damiano David (22) wurde wohl als Rockstar geboren. Der italienische Sänger und seine Band Måneskin sind schon seit Monaten auf der Überholspur. Seit ihrem Gewinn beim Eurovision Song Contest will der Hype um die Musiker aus Rom nicht abreißen. Zum Jahreswechsel blickte das Quartett jetzt nicht nur auf das erfolgreiche Jahr 2021 zurück, sondern schwelgten in Erinnerungen. Damiano, Ethan Torchio (21), Victoria De Angelis (21) und Thomas Raggi (20) teilten Kinderbilder. Für viele Fans ein Schock: Damiano ist auf seinem Foto mit Zigarette im Mund zu sehen.

Während seine Bandmitglieder auf den Bildern, die auf dem offiziellen Instagram-Account von Måneskin gepostet wurden, ganz unschuldig in die Kamera schauen, lässt der 22-Jährige darauf durchblicken, dass er schon immer dem Rock-'n'-Roll-Motto treu war. Klein-Damiano lächelt nicht süß in die Linse, sondern hat mit düsterem Blick eine Zigarette zwischen den Lippen. "Damiano, schon ganz der Badboy", "Damiano liebt Zigaretten schon von klein an" oder: "Damiano war schon immer abhängig", witzelten einige Fans in der Kommentarspalte. Immerhin sieht man den Sänger auch heute noch stets mit einer Fluppe in der Hand. Einige User äußerten sich aber auch besorgt. "Die Zigarette", schrieb jemand und setzte einige traurige Smileys dahinter.

Innerhalb weniger Stunden hat der Post bereits knapp eine Million Likes gesammelt – das liegt aber nicht ausschließlich an Damianos Zigaretten-Gate. Viele Fans der Band schmelzen beim Anblick ihrer Lieblinge in Kindheitstagen geradezu dahin. "100.000 Prozent sorgen sich um die Zigarette in Damianos Mund, aber: Oh, Ethan", schwärmte ein Nutzer unter dem Bild.

Instagram / maneskinofficial Damiano David als Kind

Instagram / ykaaar Sänger Damiano David

Instagram / maneskinofficial Ethan Torchio als Kind

