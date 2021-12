Måneskin hat einen weiteren musikalischen Meilenstein erreicht. Schon kurz nach dem Triumph beim Eurovision Song Contest durften sich die Musiker aus Rom über einen doppelten Erfolg freuen: Ihr Gewinner-Song "Zitti E Buoni" galt als meistgestreamter italienischer Titel weltweit und mit einer Coverversion von "Beggin'" lieferten die Rocker zudem einen echten Sommerhit. Jetzt haben Damiano David (22) und Co. aber noch einen draufgesetzt: Sie sind die international meistgehörte italienische Band des Jahres.

Das geht aus einem aktuellen Ranking der Streamingplattform Spotify hervor. Die Krone als meistgehörte Künstler überhaupt geht demnach zwar an Bad Bunny (27) – dicht gefolgt von Taylor Swift (31), BTS, Drake (35) und Justin Bieber (27). Auf Rang 58 reihen sich aber Måneskin in die internationale Spitzenliste ein und sind mit mehr als zwei Milliarden Streams die meistgehörten italienischen Künstler. Dass die Bandmitglieder darauf mehr als stolz sind, zeigt ein Blick in ihre Social-Media-Storys. Sowohl Frontsänger Damiano als auch Gitarrist Thomas Raggi (20) reposteten einen Artikel diesbezüglich. Letzterer setzte sogar ein paar Herzchen-Emojis unter das Posting.

Dass sich Damiano nach dem Durchbruch beim ESC einen echten Kindheitstraum erfüllt hat und das neue Leben als Rockstar mehr als genießt, machte er schon vor ein paar Monaten klar. Auf Instagram teilte der 22-Jährige ein Foto, das ihn mit dem Siegerpokal des Musikcontests zeigt. Dazu zitierte er einen Beitrag aus seinem Tagebuch als kleiner Junge: "Ich bin Damiano und mir gefällt es, mit meiner Katze zu spielen, ich mag es, mit meinem Bruder zu streiten, ich spiele gerne Playstation, und wenn ich groß bin, will ich Rockstar werden."

Instagram / maneskinofficial Die ESC-Gewinnerband Måneskin

Getty Images Ethan Torchio, Thomas Raggi, Damiano David und Victoria De Angelis bei den MTV EMAs 2021

Instagram / ykaaar Damiano David nach seinem ESC-Sieg

