Travis Scott (30) beendet seine Social-Media-Auszeit. Anfang November ereignete sich auf dem Astroworld Festival des Rappers eine Tragödie. Eine Massenpanik kostete zehn Menschen das Leben. Etliche weitere Festivalbesucher wurden verletzt. Der schreckliche Vorfall nahm auch Travis sehr mit, wie er einige Wochen später verriet. Seit dem tragischen Vorfall herrschte auf den Social-Media-Kanälen des Musikers Funkstille. Nun meldete sich Travis allerdings mit gleich mehreren neuen Posts zurück.

An Silvester teilte er auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Bild von sich, das ihn im Profil zeigt. Dazu schrieb er lediglich das Wort "Immer" und postete ein Herz-Emoji. Viele seiner Follower, darunter auch seine Freundin Kylie Jenner (24), kommentierten den Post des 30-Jährigen ebenfalls mit einigen Herz-Emojis. Einige Stunden später veröffentlichte Travis außerdem noch ein weiteres Schwarz-Weiß-Bild von sich in seinem Feed und ein knuffiges Foto von Töchterchen Stormi (3) in seiner Story.

Während Travis bei seinem Instagram-Comeback eher auf Bilder anstatt auf viele Worte setzte, teilte Kylie kurz vorm Jahreswechsel ein kleines Statement mit ihren Followern. "Während 2022 immer näherkommt, lasse ich das vergangene Jahr und all die schönen Dinge, aber auch den vielen Herzschmerz, den es gebracht hat, Revue passieren. Ich werde dieses Jahr und all die großen Veränderungen in meinem Leben niemals vergessen. Ich bete dafür, dass das neue Jahr für euch alle viel Liebe bereithält und ich hoffe, dass alle sicher und gesund bleiben", schrieb die werdende Zweifach-Mama zu einem Babybauchfoto.

Instagram / travisscott Travis Scott, Rapper

Instagram / travisscott Stormi Webster, Kylie Jenner und Travis Scotts Tochter

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2021

