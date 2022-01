Fiona Erdmann (33) kann auf zwölf ereignisreiche Monate zurückblicken! Im April des vergangenen Jahres traf die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihren Partner Moe ein schweres Schicksal: Das Paar verlor sein noch ungeborenes Kind. Nach der tragischen Fehlgeburt verkündete die Influencerin dann aber um Weihnachten, dass sie wieder schwanger ist. Fiona nahm sich vor, die positive Einstellung und Vorfreude mit ins neue Jahr zu nehmen!

"Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück auf 2021", teilte Fiona ihrer Community via Instagram mit. Die vergangenen zwölf Monate hätten die Netz-Bekanntheit nicht nur einiges gelehrt, sondern sei auch äußerst emotional gewesen. "Es war eines meiner schönsten, traurigsten, erfolgreichsten und ereignisreichsten Jahre. Mein erstes Jahr als Mama, Hausbesitzerin und das Jahr in dem ich zweimal schwanger war", ließ Fiona 2021 Revue passieren.

Voller Zuversicht startete die 33-Jährige in die Neujahrsnacht. "2022 werde ich dann hoffentlich Mutter von zwei wundervollen Kindern sein und in unserem fertigen Haus leben", wagte Fiona einen Blick in die Zukunft. Sie könne es jedenfalls kaum abwarten, mit ihren Liebsten an der Seite durchzustarten: "Auf ein wundervolles 2022!"

