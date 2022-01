Sind sie das nächste Internet-Traumpaar? Bei der Influencerin Chany Dakota (25) läuft es momentan beruflich richtig gut. So landete sie eine Rolle in der Amazon Prime-Serie Afterglow – Alles nur Show? und durfte neben dem Ex-Bachelor Daniel Völz (36) vor der Kamera stehen. Doch auch privat scheint es bei der Beauty rundzulaufen. Im Interview zur Serie offenbarte sie nun, dass sie verliebt sei. Ist Chany etwa mit diesem Netz-Star zusammen?

Auf Instagram begeistert sie ihre Fans fleißig mit Content aus den USA. Denn Chany macht gerade Urlaub in New York, genauso wie der YouTuber Felix von der Laden (27). Wenn man sich die Storys der beiden anschaut, fällt auf: Sie scheinen auch gemeinsam ins neue Jahr gefeiert zu haben. Sowohl Chany als auch Felix posteten Bilder von einem Champagner-Tasting in derselben Location. In ihrem Feed teilte die 25-Jährige ebenfalls ein verdächtiges Bild.

Darauf sieht man, wie Chany mit einem Mann aufs neue Jahr anstößt oder auch mit ihm Händchen hält. Ihre Follower sind sich in den Kommentaren sicher: Dabei handelt es sich um Felix' Hand. "Viel Glück euch beiden und frohes neues Jahr", schrieb ein User.

Hashtag Daily Szene aus "Afterglow – Alles nur Show?"

Instagram / felixladen Felix von der Laden in Köln im Dezember 2019

Instagram / chanydakota Chany Dakota im Dezember 2021

