Werden Michael B. Jordan (34) und Lori Harvey (24) etwa Eltern? Schon 2020 wurde in den Medien spekuliert, dass sich Schauspieler und das Model daten. Anfang 2021 machten die beiden ihre Liebe dann im Netz offiziell. Wie glücklich sie immer noch miteinander sind, daraus macht das Promi-Paar kein Geheimnis. Aber wagen Michael und Lori nun den nächsten Schritt und gründen eine Familie?

Das spekulieren zumindest viele Fans, die Loris Silvester-Instagram-Story gesehen haben. Den Jahreswechsel feierten der "Creed"-Darsteller und die 24-Jährige offenbar mit einigen Freunden. Von der Party teilte Lori unter anderem ein kurzes Boomerang-Video mit Michael – so weit, so unspektakulär. Doch zu dem Video schrieb sie ganz klein das Wort "Babydaddy" und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Heißt das etwa, dass Lori und Michael in diesem Jahr Nachwuchs erwarten?

Sollte Lori wirklich ein Kind von Michael erwarten, dürfte sie allerdings noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft stehen. Immerhin ist auf den Silvester-Aufnahmen von einem Babybauch noch keine Spur. Auch als Paparazzi die Tochter von Moderator Steve Harvey (64) zwei Wochen zuvor in einem hautengen Outfit erwischt hatten, war von einem Bäuchlein noch nichts zu erahnen.

Lori Harvey und Michael B. Jordan im November 2021

Michael B. Jordan mit seiner Freundin Lori Harvey im Juli 2021

Lori Harvey in West Hollywood im Dezember 2021

