Lori Harvey (24) gibt süße Einblicke in ihr Liebesleben. Seit Anfang des Jahres geht das Model mit Michael B. Jordan (34) durchs Leben. Doch obwohl das Paar miteinander unglaublich glücklich zu sein scheint, posieren die beiden nur selten für gemeinsame Fotos. Auch im Netz zeigt sich die in Memphis geborene Beauty kaum mit ihrem Schatz. Doch nun verbrachten Lori und Michael die Thanksgiving-Feiertage zusammen und zeigten sich dabei äußerst verliebt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 24-Jährige nun einige Eindrücke ihrer Thanksgiving-Zusammenkunft. Bei den Feierlichkeiten mit ihrer ganzen Familie durfte selbstverständlich auch ihr Freund nicht fehlten, mit dem sie auf einigen Schnappschüssen verschmust posierte. So teilte Lori beispielsweise einen kurzen Clip in ihrer Story, in dem sie auf dem Schoß des Black Panther-Darstellers Platz genommen hatte und Michael als "die Liebe meines Lebens" bezeichnete. "Unglaublich dankbar", schrieb die Tochter von Steve Harvey (64) zu den Aufnahmen.

In den Kommentaren brachten im Anschluss viele Follower ihre Entzückung über die goldigen Pärchen-Pics zum Ausdruck. "Ich bin froh, dass ihr beide noch zusammen seid" oder "Ihr seht wirklich toll zusammen aus", lauteten nur einige Nachrichten der User. Auch Larsen Thompson schien von den Fotos begeistert zu sein, denn die Schauspielerin kommentierte den Post mit den Worten: "Aww, tolle Bilder".

Instagram / loriharvey Lori Harvey und Michael B. Jordan im November 2021

Instagram / https://www.instagram.com/loriharvey/ Lori Harvey und Michael B. Jordan im November 2021

Instagram / michaelbjordan Michael B. Jordan im Juli 2021

