Nico Schwanz (43) möchte nicht länger solo durchs Leben gehen. Obwohl die beiden eine gemeinsame Tochter haben, sind das Malemodel und Ex-Bachelor-Girl Julia Prokopy (26) seit rund einem Jahr getrennt. Seitdem hat der TV-Star der Öffentlichkeit keine andere Frau an seiner Seite präsentiert. Wenn es nach ihm geht, ist er allerdings die längste Zeit Single gewesen. Nico wünscht sich von Herzen eine Freundin.

In einer Instagram-Fragerunde antworte er einem Fan ganz ehrlich: "Ja, ich hätte gerne eine Partnerin an meiner Seite, da ich ein Familienmensch bin. Offenbar ist der 43-Jährige bereit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen – und das am liebsten so schnell wie möglich. Zu seinen Wünschen fürs neue Jahr gehört nicht nur, dass seine Liebsten gesund bleiben, er betonte auch: "Vielleicht eine Frau an meiner Seite."

Doch wie stellt sich der einstige Dschungelcamp-Star eine potenzielle Partnerin überhaupt vor? Eine Sache ist klar: Nico möchte keine jüngere Freundin mehr haben. "Weil ich endlich gecheckt habe, dass die jüngeren Mädels immer vorgeben, reif zu sein, aber es meistens doch nicht sind", begründete er diesen Entschluss.

