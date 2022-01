Andreas Ongemach (30) verrät Details über sein Babyglück! An Silvester machte der ehemalige Bachelorette-Kandidat diese süßen News öffentlich: Er und seine Freundin Annika Körner erwarten ein Kind! Natürlich sind die werdenden Eltern schon mächtig aufgeregt. Aber worauf dürfen sie sich eigentlich freuen – auf einen Jungen oder ein Mädchen? Und kennen Andreas und Annika das Geschlecht überhaupt schon? Das verriet der 30-Jährige jetzt im Promiflash-Interview.

"Das wissen wir aktuell noch nicht. Wenn wir Glück haben, könnten wir es Mitte Januar erfahren", plauderte Andreas im Interview aus. Was wäre dem ehemaligen Kuppelshow-Star denn lieber – ein Sohn oder eine Tochter? "Im Grunde genommen ist es egal, was für ein Geschlecht. Hauptsache gesund", beteuerte der werdende Vater. Annika ergänzte: "Aber wenn es nach Andreas geht, will er einen Jungen." Sie sei da "viel entspannter" und lasse es auf sich zukommen.

Eine weitere Frage, die sich viele werdende Eltern stellen: Wer sollen die Paten für das Kind werden? "Klar, man überlegt ständig, wem man dieses Vertrauen entgegenbringen kann. Aber da wird sich der ein oder andere finden, aber nur im privaten Kreis", erklärte Andreas im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige

Instagram / andreasxong Andreas Ongemach im April 2021

Anzeige

Instagram / andreasxong Andreas Ongemach mit seiner Freundin Annika Körner

Anzeige

Instagram / andreasxong Annika Körner und Andreas Ongemach, Juli 2021

Anzeige

Was glaubt ihr: Bekommen Andreas und Annika einen Sohn oder eine Tochter? Ich glaube, es wird ein Junge! Es wird bestimmt ein Mädchen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de