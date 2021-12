Süße Neuigkeiten von Andreas Ongemach (30)! 2019 hatte der Fitnesstrainer versucht, bei Die Bachelorette das Herz von Gerda Lewis (29) zu erobern – allerdings ohne Erfolg. Dafür fand er sein Liebesglück abseits der Kameras: Im Juli machte er die Beziehung zu Annika Körner, die 2016 mit dem Bachelor Leonard Freier (36) flirtete, offiziell. Inzwischen scheint es sogar schon richtig ernst zwischen den beiden zu sein: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Auf Instagram veröffentlichte Andi ein Foto, auf dem er Annika umarmt und ihren Bauch streichelt – der deutlich gewölbt ist: Seine Liebste ist schwanger! "Sie trägt ein Leben in sich, was unser Leben nächstes Jahr auf den Kopf stellen wird und ich freue mich so sehr", schrieb der Flirtshow-Kandidat. Er könne kaum stolzer sein. Annika gebe seinem Leben eine Richtung: "Sie ist das Segel und ich das Boot. Ich freue mich auf alles, was auf uns zukommt."

Auch Annika äußerte sich auf ihrem Account zu den erfreulichen Nachrichten. "2021 hat uns bereits eine große Überraschung gegeben. Wir können es nicht erwarten, unser kleines Wunder 2022 zu treffen", freute sich das ehemalige Bachelor in Paradise-Girl.

Instagram / andreasxong Annika Körner und Andreas Ongemach, Juli 2021

Instagram / andreasxong Annika Körner und Andreas Ongemach

Instagram / _annika_koerner Annika Körner und Andreas Ongemach

