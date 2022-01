Jochen Schropp (43) ist total verliebt. Bereits über drei Jahre ist der Moderator mit seinem Partner Norman liiert. Im Dezember vergangenen Jahres gab der TV-Star dann bekannt, dass er und sein Liebster sich im April das Jawort geben werden. Viel ist über den Mann an der Seite des Schauspielers jedoch nicht bekannt, und auch Bilder von ihm gibt es kaum. Doch jetzt überraschte Jochen seine Fans mit einem süßen Schnappschuss von Norman.

Der Promi Big Brother-Moderator teilte auf Instagram ein in Südafrika entstandenes Foto, auf dem er und sein Verlobter sich innig umarmen. Während der 43-Jährige seinen Partner bisher meist nur von hinten zeigte, wurde Norman dieses Mal im Seitenprofil abgelichtet. Neben seinen Fans kommentierten auch viele Stars und Kollegen die Aufnahme. So hinterließ unter anderem Katy Bähm (28) eine Reihe von Smileys mit Herzchen-Augen. "Aw! Küsse, ihr Süßen", kommentierte Eva Imhoff (43).

Im November vergangenen Jahres hatte Jochen noch angekündigt, seinen Partner gerne der Öffentlichkeit vorstellen zu wollen. Doch warum ist das bisher noch nicht geschehen? "Das entscheide nicht ich, das entscheidet mein Verlobter, und bisher möchte er das tatsächlich noch nicht", teilte der Moderator im Interview mit Promiflash bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin mit.

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp, Moderator

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Freund

Getty Images Jochen Schropp, 2019 in Metzingen

