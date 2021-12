Jochen Schropp (43) und sein Verlobter Norman haben endlich verraten, wann und wo sie vor den Altar treten werden! Im Sommer 2018 hatte sich der Moderator als homosexuell geoutet. Schon damals war er bereits mit seinem Partner liiert gewesen, deswegen hatte es auch niemand gewundert, dass der Promi Big Brother-Host schon über Hochzeit gesprochen hatte. Nur zwei Jahre später verlobte sich Jochen mit Norman – kommendes Frühjahr soll nun die große Hochzeit anstehen!

Das verriet Jochen im Interview mit Bild am Sonntag: Die große Feier ist für kommenden April auf einem Weingut in Südafrika geplant. "Wir sind momentan noch in der Planung und hoffen, dass alles so stattfindet, gucken aber jetzt erst mal, wie sich die Pandemie [...] weiterentwickelt. Unsere Hochzeitsgäste müssen sich bei der Reise ja auch wohlfühlen", erzählte der 43-Jährige.

Der Ort hat für das Ehepaar in spe eine ganz besondere Bedeutung: "Mein Freund und ich haben uns vor vier Jahren am 22. Dezember in Kapstadt kennengelernt. Deswegen hat die Stadt einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert für uns und auch etwas ganz Magisches", erklärte Jochen. Was sagt ihr zu den Heiratsplänen der beiden? Stimmt ab.

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Freund

Anzeige

ActionPress Jochen Schropp bei der Verleihung des People's Choice Awards "German Social Star"

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp, September 2020

Anzeige

Was sagt ihr zu der Hochzeitslocation von Jochen und Norman? Ich finde Südafrika eine wunderbare Idee! Mir wäre Südafrika zu warm... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de